Радий Хабиров назвал Уфу прекрасным примером озеленения

«Для глав администраций это вопрос приоритета, экономить тут не нужно. Сейчас вообще меняется культура озеленения, каждое дерево имеет свое эстетическое значение, сорняки не нужно сажать, отнеситесь к этому серьезно. Я вообще полагаю, что вам надо питомники собрать и, может быть, заказ составить. Деревья, которые мы просим, покупают за пределами республики, а что мешает здесь? Здесь дешевле было бы», — сказал Радий Хабиров.