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Губернатор Кубани поздравил Курганинский район со столетием

Губернатор Кубани: «Курганинский район — одна из ведущих сельскохозяйственных территорий нашего региона».

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил Курганинский район со столетием. Глава региона отметил, что это одна из ведущих сельскохозяйственных территорий края.

«Успешно развивается агропромышленный комплекс. Вместе с тем строятся соцобъекты, благоустраиваются территории, развивается система ЖКХ», — сказал Вениамин Кондратьев.

В Курганинском районе проживают более 100 тысяч человек. Это представители 20 национальностей. В состав муниципалитета входят одно городское, девять сельских поселений и 32 населенных пункта.

В Курганинском районе развиваются восемь сельхозпредприятий, 398 крестьянско-фермерских хозяйств, около 14 тысяч предпринимателей и самозанятых жителей.

«Благодаря активности, неравнодушию, идеям жителей качество жизни в районе становится лучше», — отметил глава региона.