Губернатор Кубани поздравил Курганинский район со столетием. Глава региона отметил, что это одна из ведущих сельскохозяйственных территорий края.
«Успешно развивается агропромышленный комплекс. Вместе с тем строятся соцобъекты, благоустраиваются территории, развивается система ЖКХ», — сказал Вениамин Кондратьев.
В Курганинском районе проживают более 100 тысяч человек. Это представители 20 национальностей. В состав муниципалитета входят одно городское, девять сельских поселений и 32 населенных пункта.
В Курганинском районе развиваются восемь сельхозпредприятий, 398 крестьянско-фермерских хозяйств, около 14 тысяч предпринимателей и самозанятых жителей.
«Благодаря активности, неравнодушию, идеям жителей качество жизни в районе становится лучше», — отметил глава региона.