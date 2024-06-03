Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией

Ранее сообщалось о том, что буферная зона и запрет доступа на приграничную территорию на белорусской границе должны были быть введены с 4 июня.
«Мы работаем над распоряжением министра внутренних дел и администрации в соответствии с тем, что в минувшую среду анонсировал премьер-министр. Мы не ожидаем, что это решение будет принято завтра», — сказал Семоняк.
«Мы хотим иметь еще немного времени, несколько дней, для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями», — добавил он.
После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года.
В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.