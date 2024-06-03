Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь на несколько недель

Он отметил, что между израильским предложением и изложенной президентом США Джо Байденом версией есть «пробелы». «Предложение, которое представил Байден, является неполным», — сообщил премьер. «Война будет остановлена, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения. Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности», — пояснил Нетаньяху.