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Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь на несколько недель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приостановить боевые действия на шесть недель, но не согласится на полное прекращение огня, сообщает Channel 12.

Источник: Reuters

«Иран и все наши враги наблюдают, капитулируем ли мы», — сказал Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).

Он отметил, что между израильским предложением и изложенной президентом США Джо Байденом версией есть «пробелы». «Предложение, которое представил Байден, является неполным», — сообщил премьер. «Война будет остановлена, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения. Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности», — пояснил Нетаньяху.

31 мая американский лидер предложил план из трех этапов, который предусматривает, в частности, прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление.

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