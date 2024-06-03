Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь на несколько недель

«Иран и все наши враги наблюдают, капитулируем ли мы», — сказал Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).
Он отметил, что между израильским предложением и изложенной президентом США Джо Байденом версией есть «пробелы». «Предложение, которое представил Байден, является неполным», — сообщил премьер. «Война будет остановлена, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения. Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности», — пояснил Нетаньяху.
31 мая американский лидер предложил план из трех этапов, который предусматривает, в частности, прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление.
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