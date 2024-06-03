В Ташкенте состоится очередное заседание Форума ШОС

Предстоящий форум, организованный институтом стратегических и межрегиональных исследований, будет посвящен роли ШОС в новых условиях — участники обсудят вопросы объединения усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания.
По информации УзА, в работе форума примут участие более 40 экспертов из 10 стран, в том числе представительная делегация национальных исследовательских центров стран — членов ШОС, специалисты государств -наблюдателей и партнеров ШОС, а также руководство Секретариата ШОС и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
По итогам форума планируется подписание протокола заседания, в котором будут отражены подходы и видение государств-участников по вопросам повестки мероприятия.