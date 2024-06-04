Вячеслав Федорищев и Дмитрий Азаров разошлись в оценке демографической ситуации в Самарской области

Население Самарской области во время работы губернатора Дмитрия Азарова снизилось на 74 тыс. человек. Это стало антирекордом среди показателей глав региона, следует из данных Росстата. С 2017 по 2023 годы в Самарской области на 19,4% сократилось число молодежи в возрасте 15−29 лет. В 2017 году в регионе проживали 551,5 тыс. человек в возрасте от 15 до 29 лет. По состоянию на 2023 год их численность сократилась до 444,6 тыс. человек. Доля молодежи этого возраста от всего населения Самарской области снизилась до 14,1%, хотя общероссийский показатель превышает 15%.