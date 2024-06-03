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МИД России расширил персональные санкции против Британии

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — указано в релизе.

На Смоленской площади уточнили, что среди них:

  • политики, ответственные за антироссийский курс Лондона;
  • журналисты, уличенные во лжи и русофобии;
  • эксперты, освещающие события в России в негативном ключе и искажающие действительность.

В ведомстве подчеркнули, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор.

«Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании», — напомнили в МИД.
Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей конфликт.

санкции