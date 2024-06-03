МИД России расширил персональные санкции против Британии

«Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании», — напомнили в МИД.

Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей конфликт.