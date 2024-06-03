МИД России расширил персональные санкции против Британии

«В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — указано в релизе.
На Смоленской площади уточнили, что среди них:
- политики, ответственные за антироссийский курс Лондона;
- журналисты, уличенные во лжи и русофобии;
- эксперты, освещающие события в России в негативном ключе и искажающие действительность.
В ведомстве подчеркнули, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор.
«Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании», — напомнили в МИД.
Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей конфликт.