Александр Маячкин стал новым главой волгоградского погрануправления ФСБ

С 2021 года региональное погрануправление возглавлял Вадим Синицын. Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил полковника за профессиональное и ответственное отношение к выполнению поставленных задач, а также отметил, что полученный опыт поможет ему в дальнейшей службе.