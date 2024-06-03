Александр Маячкин стал новым главой волгоградского погрануправления ФСБ

Губернатор Андрей Бочаров встретился с новым начальником Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области полковником Александром Маячкиным.
Руководителя погрануправления главе региона представил начальник управления кадров Пограничной службы ФСБ России полковник Александр Чесноков. На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия при решении задач реализации государственной пограничной политики на территории субъекта.
С 2021 года региональное погрануправление возглавлял Вадим Синицын. Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил полковника за профессиональное и ответственное отношение к выполнению поставленных задач, а также отметил, что полученный опыт поможет ему в дальнейшей службе.
Власти региона и дальше готовы оказывать Пограничному управлению ФСБ по Волгоградской области всю необходимую поддержку.
Александр Чесноков поблагодарил губернатора за многолетнее системное взаимодействие. В пресс-службе администрации Волгоградской области напомнили о деятельности Координационного совета по пограничным вопросам в Волгоградской области, созданного постановлением главы региона в 2020 году.