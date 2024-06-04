Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

В статье отмечается, что они нервничают из-за разрешения на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.

«Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО», — говорится в публикации.

Из-за неудач ВСУ на поле боя Запад вынужден мириться с большим уровнем риска, чтобы сохранить Украину в борьбе, пишет FT.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.