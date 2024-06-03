Замхокима Ташкента по вопросам туризма освобожден от должности

На видеоселекторном совещании по мерам дальнейшего улучшения туристической инфраструктуры в регионах президент отметил, что за последние годы в столице построено несколько туристических центров. К примеру, Tashkent сity и Magic city посещают более четырех миллионов человек, свыше 35% из них — иностранные туристы.