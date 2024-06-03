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Замхокима Ташкента по вопросам туризма освобожден от должности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев освободил от должности замхокима столицы по вопросам туризма Фахриддина Даврукова за отсутствие новых предложений по развитию туризма в Ташкенте. Премьер-министр также должен будет оценить работу его коллег, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На видеоселекторном совещании по мерам дальнейшего улучшения туристической инфраструктуры в регионах президент отметил, что за последние годы в столице построено несколько туристических центров. К примеру, Tashkent сity и Magic city посещают более четырех миллионов человек, свыше 35% из них — иностранные туристы.

При этом, по словам главы государства, столичная администрация не выступает с новыми предложениями по собственной инициативе.

В связи с этим заместитель хокима города Ташкента по вопросам туризма Фахриддин Давруков освобожден от занимаемой должности. Премьер-министру поручено оценить работу каждого замхокима по туризму.