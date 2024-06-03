Замхокима Ташкента по вопросам туризма освобожден от должности

На видеоселекторном совещании по мерам дальнейшего улучшения туристической инфраструктуры в регионах президент отметил, что за последние годы в столице построено несколько туристических центров. К примеру, Tashkent сity и Magic city посещают более четырех миллионов человек, свыше 35% из них — иностранные туристы.
При этом, по словам главы государства, столичная администрация не выступает с новыми предложениями по собственной инициативе.
В связи с этим заместитель хокима города Ташкента по вопросам туризма Фахриддин Давруков освобожден от занимаемой должности. Премьер-министру поручено оценить работу каждого замхокима по туризму.