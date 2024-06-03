Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ

Гуцул примет участие в сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности», организованный молдавским стендом на ПМЭФ. Об этом говорится в сообщении организаторов, предоставленном РИА Новости.
Там отметили, что во время работы стенда можно познакомиться с богатой культурой, историческими традициями и современной жизнью Молдавии. «Ежедневно на стенде: дегустация молдавского вина и этнической кухни, живая музыка, танцы в национальных костюмах, фотозона с живыми цветами», — говорится в сообщении.