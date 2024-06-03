Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости организаторы стенда «Молдавский двор».

Источник: © РИА Новости

Гуцул примет участие в сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности», организованный молдавским стендом на ПМЭФ. Об этом говорится в сообщении организаторов, предоставленном РИА Новости.

Там отметили, что во время работы стенда можно познакомиться с богатой культурой, историческими традициями и современной жизнью Молдавии. «Ежедневно на стенде: дегустация молдавского вина и этнической кухни, живая музыка, танцы в национальных костюмах, фотозона с живыми цветами», — говорится в сообщении.

экономика