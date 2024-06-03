Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии

«Сотрудники грузовой транспортной компании группы “Литовские железные дороги” заметили на пограничном пункте Кена доставленный на территорию Литвы вагон, отмеченный знаком Z, прибывший из Белоруссии. Учитывая, что этот знак отличия используется российской армией, вчера вечером вагон немедленно отцепили, он будет возвращен обратно», — говорится в заявлении компании.
Отмечается, что это третий подобный случай с середины мая, а сотрудники компании следят за тем, чтобы транзитом в Калининградскую область и из нее следовали не только разрешенные санкционными нормами ЕС товары, но и «соответствующие требованиям международных и литовских правовых актов» вагоны.