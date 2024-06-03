Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии

Отмечается, что это третий подобный случай с середины мая, а сотрудники компании следят за тем, чтобы транзитом в Калининградскую область и из нее следовали не только разрешенные санкционными нормами ЕС товары, но и «соответствующие требованиям международных и литовских правовых актов» вагоны.