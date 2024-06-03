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Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга подали 14 кандидатов

На выборы губернатора Санкт-Петербурга подали документы на выдвижение 14 кандидатов: восемь — по избирательным объединениям и партиям, еще шесть — в качестве самовыдвиженцев. Об этом 3 июня сообщил в своем Telegram-канале председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что партия «Коммунисты России» выдвинула своего лидера Сергея Малинковича кандидатом в губернаторы Петербурга. Днем ранее о выдвижении действующего губернатора Александра Беглова заявили в «Единой России».

Также своего кандидата — Надежду Тихонову — выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду». Другими кандидатами на выборах станут Максим Яковлев от ЛДПР, Мария Михайлова от партии «Родина» и Павел Брагин от партии «Зеленые». В КПРФ, в свою очередь, заявляли, что рассматривают троих кандидатов на выдвижение на пост губернатора Петербурга.

Напомним, что выборы главы города пройдут в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября 2024 года.