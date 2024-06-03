Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга подали 14 кандидатов

Также своего кандидата — Надежду Тихонову — выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду». Другими кандидатами на выборах станут Максим Яковлев от ЛДПР, Мария Михайлова от партии «Родина» и Павел Брагин от партии «Зеленые». В КПРФ, в свою очередь, заявляли, что рассматривают троих кандидатов на выдвижение на пост губернатора Петербурга.