Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга подали 14 кандидатов

Ранее «Ъ-СПб» писал, что партия «Коммунисты России» выдвинула своего лидера Сергея Малинковича кандидатом в губернаторы Петербурга. Днем ранее о выдвижении действующего губернатора Александра Беглова заявили в «Единой России».
Также своего кандидата — Надежду Тихонову — выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду». Другими кандидатами на выборах станут Максим Яковлев от ЛДПР, Мария Михайлова от партии «Родина» и Павел Брагин от партии «Зеленые». В КПРФ, в свою очередь, заявляли, что рассматривают троих кандидатов на выдвижение на пост губернатора Петербурга.
Напомним, что выборы главы города пройдут в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября 2024 года.