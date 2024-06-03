В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

Финляндия с 15 апреля ограничила движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем.
«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения (на пересечение границы с РФ — ред.) будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала», — приводит его слова общественный вещатель Yle.
По словам Кюккянена, решение этого вопроса, возможно, будет принято в ближайшем будущем. В 2023 году грузовое движение по каналу отсутствовало, было всего девять прогулочных катеров. В начале 2024 года властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы, говорится в материале.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963—1968 годах. Общая протяжённость канала — 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России — 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.