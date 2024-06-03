В Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

По словам Кюккянена, решение этого вопроса, возможно, будет принято в ближайшем будущем. В 2023 году грузовое движение по каналу отсутствовало, было всего девять прогулочных катеров. В начале 2024 года властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы, говорится в материале.