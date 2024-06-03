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Дрозденко анонсировал запуск новой ипотечной программы в Ленобласти

Воспользоваться ей смогут многодетные семьи.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области будет запущена ипотечная программа для многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом 3 июня в ходе «прямой линии» с жителями рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Мы действительно хотели и планировали на областном уровне разработать ипотечную программу для многодетных семей, чтобы давать ипотеку под 3%, а разницу компенсировать за счет областного бюджета. Но это только для тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, — поделился губернатор.

Когда именно будет дан старт новой ипотечной программы, станет известно чуть позже, добавил глава региона.

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