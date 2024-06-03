Дрозденко анонсировал запуск новой ипотечной программы в Ленобласти

Мы действительно хотели и планировали на областном уровне разработать ипотечную программу для многодетных семей, чтобы давать ипотеку под 3%, а разницу компенсировать за счет областного бюджета. Но это только для тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, — поделился губернатор.