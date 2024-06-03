Дрозденко анонсировал запуск новой ипотечной программы в Ленобласти

В Ленинградской области будет запущена ипотечная программа для многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом 3 июня в ходе «прямой линии» с жителями рассказал глава региона Александр Дрозденко.
Мы действительно хотели и планировали на областном уровне разработать ипотечную программу для многодетных семей, чтобы давать ипотеку под 3%, а разницу компенсировать за счет областного бюджета. Но это только для тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, — поделился губернатор.
Когда именно будет дан старт новой ипотечной программы, станет известно чуть позже, добавил глава региона.