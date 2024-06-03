Белоусов присутствовал на заседании Совбеза в военной форме

Погоны на кителе министра — генеральские. Андрей Белоусов имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации первого класса, который соответствует воинскому званию генерала армии.
«Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности», — сказал президент, начав встречу. Он пригласил Максута Шадаева выступить с докладом, сообщила пресс-служба Кремля.
3 июня на совещании с президентом также присутствовали: председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава АП Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник президента Николай Патрушев, а также глава Минцифры Максут Шадаев.