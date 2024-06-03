Белоусов присутствовал на заседании Совбеза в военной форме

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности России. Недавно назначенный министр обороны России Андрей Белоусов присутствовал на фоне флагов России и Минобороны в военной форме с серебряным шитьем на погонах. На прошлом совещании Совбеза 31 мая министра обороны не было.