Мишустин возложил цветы к «Кургану Славы» в Минске

К обзорной площадке на вершину кургана ведут две лестницы, по 241 ступень каждая. Возле основания, в центре широких лестничных сходов, расположены гранитные плиты. Выше, на склоне, находится мемориальная плита с надписью «В Кургане Славы горсть к горсти легла земля с городов-героев и других мест жестоких боев, с городов и сел, которые навеки прославили себя ратными и трудовыми подвигами для свободы и независимости Советской Родины».