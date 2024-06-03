Мишустин возложил цветы к «Кургану Славы» в Минске

Филиал государственного учреждения «Государственный мемориальный комплекс “Хатынь” Мемориальный комплекс “Курган Славы” — памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов в Белорусской операции 1944 года.
«Курган Славы» заложен 30 сентября 1966 года представителями городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости-героя, воинских частей, трудящихся и учащихся Минска и Минской области. Открыт 5 июля 1969 года.
Авторами являются скульпторы Андрей Бембель, Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович, Лев Мицкевич и инженер Валерий Лапцевич. В 1970 году авторскому коллективу присуждена Государственная премия БССР за величие, глубину идеи и художественное решение памятника.
Памятник — сложная инженерно-архитектурная постройка, которая имеет форму кургана (высота — 35 метров). На его вершине, в центре смотровой площадки, находятся 4 штыка-обелиска (высота каждого — 35,6 метра), облицованных титаном. Они символизируют 4 фронта, которые участвовали в освобождении Белоруссии. Таким образом, общая высота памятника — 70,6 метра.
В нижней части памятника находятся мозаичные явления орденов Отечественной войны и Славы. Основания обелисков-штыков объединяет широкое бетонное кольцо, внутри которого находится мозаичная надпись «Армии Советской, Армии-освободительнице — слава!». На наружной поверхности кольца (облицованные золотистой смальтой барельефы) — изображения лиц воинов всех родов войск и партизан.
К обзорной площадке на вершину кургана ведут две лестницы, по 241 ступень каждая. Возле основания, в центре широких лестничных сходов, расположены гранитные плиты. Выше, на склоне, находится мемориальная плита с надписью «В Кургане Славы горсть к горсти легла земля с городов-героев и других мест жестоких боев, с городов и сел, которые навеки прославили себя ратными и трудовыми подвигами для свободы и независимости Советской Родины».