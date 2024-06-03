США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — сказал он на брифинге для СМИ.