Президент Болгарии Радев обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

Ранее в этот день в МИД России заявили, что Москва примет все меры по нейтрализации угроз в связи с усилиями по эскалации конфликта, которые предпринимают западные страны, поддерживающие Украину в намерении наносить удары по территории РФ. Замглавы МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, предостерег США от просчетов в этой сфере, которые могут иметь фатальные последствия.