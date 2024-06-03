Президент Болгарии Радев обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

Он указал, что до этого момента в отношении конфликта на Украине существовало две красных линии, которые сдерживали эскалацию: во-первых, это ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины, вторым сдерживающим фактором было недопущение прямого столкновения между НАТО и Россией.
«С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже нарушены», — констатировал глава болгарского государства. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение.
Он также назвал ближайший саммит НАТО в Вашингтоне экзистенциальным и не похожим на другие встречи. Радев уточнил, что в случае, если он отправится представлять Болгарию на саммит альянса, он обязательно выскажет свою позицию по ситуации по Украине.
Следующий саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее в этот день в МИД России заявили, что Москва примет все меры по нейтрализации угроз в связи с усилиями по эскалации конфликта, которые предпринимают западные страны, поддерживающие Украину в намерении наносить удары по территории РФ. Замглавы МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, предостерег США от просчетов в этой сфере, которые могут иметь фатальные последствия.
До этого, 30 мая, газета Politico сообщала, что президент США Джо Байден тайно дал Киеву разрешение осуществлять ответные атаки на граничащие с Харьковской областью регионы РФ. Эту информацию позже подтвердил представитель Госдепартамента США.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайн следом заявил, что власти страны одобрили применение своего оружия Украиной для ударов по позициям Вооруженных сил России в Харьковской области. Он не уточнил, разрешает ли немецкая сторона в целом наносить удары по территориям РФ. Между тем еще 26 мая Шольц выступал против данной иницативы.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Североатлантического альянса в последние недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. По его словам, они сознательно намерены продолжать конфликт с Россией, но это навредит интересам тех государств, которые пошли по пути эскалации.
28 мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.