Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Италия может направить Украине вторую систему ПВО

РИМ, 3 июня. /ТАСС/. Италия, скорее всего, направит на Украину вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, батарея, которая может быть передана Киеву, сейчас дислоцирована в Кувейте, однако скоро вернется в Италию. При этом источник не уточнил сроки возможной поставки.

Эта единица вооружения, вероятно, станет частью девятого пакета итальянской военной помощи Киеву, который может быть одобрен в ближайшее время, отметил источник.

В середине февраля 2023 года Италия и Франция совместно объявили, что предоставят Украине систему ПВО SAMP/T (французское название — Mamba). В конце марта министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что «в ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T». 19 июня президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил развертывание системы на территории Украины.