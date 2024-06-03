Россия осудила израильские удары по Сирии

Минобороны Сирии сообщало, что в ночь на понедельник несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, нанесен материальный ущерб. Кроме того, 29 мая ВВС Израиля поразили жилое здание в городе Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов ее семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей.