Россия осудила израильские удары по Сирии

Минобороны Сирии сообщало, что в ночь на понедельник несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, нанесен материальный ущерб. Кроме того, 29 мая ВВС Израиля поразили жилое здание в городе Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов ее семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей.
«В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы», — сообщило министерство на своем сайте.
Там подчеркнули, что МИД России «в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке».