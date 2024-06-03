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США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах, заявили в Госдепе. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2023

Пока наказание для республики не вводилось.

Скандальный закон вступил в сил в понедельник, 3 июня. Для того, чтобы новые нормы заработали, парламенту пришлось преодолевать вето президента Грузии.