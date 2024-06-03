Сийярто считает, что на удары американским оружием Россия ответит еще сильнее

Как сообщила 31 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, администрация США географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Согласно этой информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем «по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на российской территории, которые используются для проведения наступления» на харьковском направлении. В то же время американские власти запретили «использование более дальнобойных ракет класса “земля — земля” ATACMS [для ударов] по территории России», уточнило издание.