В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом

Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты «защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы».