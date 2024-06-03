Шольц считает, что применение оружия ФРГ против РФ не приведет к эскалации

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что использование оружия ФРГ «для защиты от России» в районе Харьковской области Украины будет способствовать эскалации конфликта.
«В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern. «И я думаю, это дает понять всем, что это должно быть возможно. В любом случае с точки зрения международного права это всегда было возможно», — подчеркнул он.
В то же время глава правительства ФРГ заметил, что решение было «тщательно принято вместе с друзьями и союзниками ФРГ». Канцлер указал, что необходимо проявлять благоразумие. «И граждане Германии могут на это положиться. Я не позволю какому-либо давлению убедить меня принять неправильное и несвоевременное решение», — заверил он. «То, что нужно делать политически, зависит не от даты следующего выступления в ток-шоу, а от того, что разумно делать», — резюмировал Шольц.
31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования ее оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт утверждал, что «в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории». По его словам, «для защиты от этих атак» можно использовать западные вооружения «в соответствии с международными правовыми обязательствами». Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией. Представитель кабмина Вольфганг Бюхнер выступил с утверждением, что правительство ФРГ не считает, что использование ее оружия «для защиты от России» в районе Харьковской области Украины делает Германию стороной конфликта.
Ранее Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу 30 мая.
Как написал 31 мая в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО». По его словам, «это никакая не военная помощь», а «участие в войне» против РФ.