Шольц считает, что применение оружия ФРГ против РФ не приведет к эскалации

«В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков», — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern. «И я думаю, это дает понять всем, что это должно быть возможно. В любом случае с точки зрения международного права это всегда было возможно», — подчеркнул он.