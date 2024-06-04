В Татарстане усилили меры поддержки участникам СВО

В СФР отметили, что если военнослужащему по линии силовых ведомств пенсия не назначалась, то такие участники СВО имеют право на льготы при назначении гражданской пенсии: повышенный пенсионный стаж, в который период участия в операции засчитывается в двойном размере, использование повышенных пенсионных коэффициентов — 3,6 в год за участие в СВО, «зачет» периода участия в СВО при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж, так что право на страховую пенсию по старости может появиться на 2 года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но не ранее достижения мужчинами возраста 60 лет и 55 лет — у женщин (льготой могут воспользоваться мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, и женщины со страховым стажем в 37 лет).