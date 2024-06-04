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Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину при Трампе

Генеральный секретарь НАТО отметил, что оказание помощи Киеву соответствует интересам альянса в сфере безопасности.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США продолжат оказывать поддержку Украине, если к власти в стране вернется экс-президент Дональд Трамп. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.

«Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода [ноябрьских президентских] выборов», — сказал Столтенберг.

Он также в очередной раз предположил, что победа РФ в украинском конфликте, «станет трагедией для Украины», и в связи с этим заявил о необходимости продолжения поддержки Киева.

НАТО
Трамп Дональд