Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину при Трампе

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США продолжат оказывать поддержку Украине, если к власти в стране вернется экс-президент Дональд Трамп. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.
«Я абсолютно уверен, что как европейские союзники, так и США продолжат поддерживать Украину, поскольку это соответствует нашим интересам в сфере безопасности. Я ожидаю, что США продолжат это делать независимо от исхода [ноябрьских президентских] выборов», — сказал Столтенберг.
Он также в очередной раз предположил, что победа РФ в украинском конфликте, «станет трагедией для Украины», и в связи с этим заявил о необходимости продолжения поддержки Киева.