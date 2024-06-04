Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд

Как следует из опубликованных 3 июня Пентагоном данных, заказ должен быть исполнен до 31 мая 2028 года.
Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт на производство используемых на Украине ракет GMLRS.
Контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $1,9 млрд заключили Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin — один из его крупнейших подрядчиков.
Как следует из опубликованных 3 июня Пентагоном данных, заказ должен быть исполнен до 31 мая 2028 года.
Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт на производство используемых на Украине ракет GMLRS.