В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой

«Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием», — приводит слова Нагорняка украинский телеканал «24 канал».
Он назвал ситуацию в энергосистеме страны сверхсложной. При этом отметил, что объективно ситуация сложная уже с начала лета, по его прогнозам, зимой будет еще сложнее.
В апреле глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.