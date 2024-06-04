В Белом доме заявили, что прекращение огня в Газе зависит от ХАМАС

«Слово за ХАМАС. И если оно хочет прекращения огня и облегчения положения жителей Газы, то теперь это в руках ХАМАС, которое должно принять решение [по сделке]», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов в президентском самолете Байдена, который отправился в штат Коннектикут.