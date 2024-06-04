В Белом доме заявили, что прекращение огня в Газе зависит от ХАМАС

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Возобновление режима прекращения огня в секторе Газа зависит от палестинского радикального движения ХАМАС, ему необходимо принять условия сделки, детали которой представил президент США Джо Байден. Об этом сообщила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Слово за ХАМАС. И если оно хочет прекращения огня и облегчения положения жителей Газы, то теперь это в руках ХАМАС, которое должно принять решение [по сделке]», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов в президентском самолете Байдена, который отправился в штат Коннектикут.
Жан-Пьер отказалась комментировать ожидающееся выступление главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху на совместном заседании обеих палат Конгресса США, а также вероятность того, что Байден будет на саммите Группы семи (G7) в Италии, когда премьер еврейского государства прилетит в Вашингтон.
31 мая Байден представил детали обсуждаемой Израилем и ХАМАС сделки, предусматривающей возможность полного прекращения огня. С точки зрения Байдена, еврейскому государству нельзя упускать благоприятный момент. По словам руководителя вашингтонской администрации, Израиль сделал свое предложение, а ХАМАС заявляет, что хочет прекращения огня. Президент США добавил, что палестинскому движению следует дать согласие на сделку.
По данным газеты Politico, Нетаньяху выступит в Конгрессе 13 июня. Ожидается, что Байден не будет находиться в Вашингтоне в этот день, он поедет в Италию на встречу лидеров стран G7.