В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине

По мнению Хокстадера, решение французского президента несет слишком большие риски как в его собственной стране, так и на Западе. Обозреватель отметил, что французское общественное мнение совершенно не готово встречать гробы с погибшим на Украине военными. Союзники Франции по НАТО, в свою очередь, вряд ли рискнут пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов, добавил он.