Касатонов: ракетный комплекс США Typhon в Балтийском море создает угрозу для ВМФ РФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Размещение Соединенными Штатами ракетного комплекса Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk на острове Борнхольм в Балтийском море создает угрозу для сил и объектов Балтийского и Северного флотов. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Владимир Касатонов в статье, опубликованной в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».
По его данным, в октябре 2023 года США приняли на вооружение и разместили на датском острове Борнхольм в Балтийском море подвижный ракетный комплекс средней и меньшей дальности Typhon. Он способен поражать морские цели на дальности до 400 км, используя зенитную управляемую ракету Standard-6 системы ПВО Aegis, выполняющую полет по квазибаллистической (изменяемой) траектории.
«Наличие в составе комплекса Typhon крылатых ракет Tomahawk с дальностью применения 2 400 км создаст угрозу поражения сил и объектов флота в районах базирования. С учетом вступления Финляндии и Швеции в НАТО данная угроза для Балтийского и Северного флотов будет только нарастать», — подчеркнул Касатонов.