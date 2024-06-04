Касатонов: ракетный комплекс США Typhon в Балтийском море создает угрозу для ВМФ РФ

По его данным, в октябре 2023 года США приняли на вооружение и разместили на датском острове Борнхольм в Балтийском море подвижный ракетный комплекс средней и меньшей дальности Typhon. Он способен поражать морские цели на дальности до 400 км, используя зенитную управляемую ракету Standard-6 системы ПВО Aegis, выполняющую полет по квазибаллистической (изменяемой) траектории.