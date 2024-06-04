Трамп в мае собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию

Трамп является фигурантом еще нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году. Американская конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости. В связи с этим Трамп сможет как баллотироваться на президентский пост, так и занять его, несмотря на судимость.