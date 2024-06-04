Трамп в мае собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонники в мае пожертвовали ему на предвыборную кампанию рекордные $300 млн.
«Рекордная сумма собрана для президентской кампании Трампа. Кампания Трампа и другие поддерживающие Трампа организации собрали почти $300 млн за один лишь май. Это рекорд!» — написал он в понедельник на своей странице в социальной сети Truth Social.
Республиканец добавил, что $141 млн было собрано за счет небольших пожертвований, полученных от 2 млн человек, 25% из которых впервые направили свои деньги на его кампанию в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал более $50 млн пожертвований за один день после того, как 30 мая жюри присяжных признало его виновным по уголовному делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.
Трамп является фигурантом еще нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году. Американская конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости. В связи с этим Трамп сможет как баллотироваться на президентский пост, так и занять его, несмотря на судимость.