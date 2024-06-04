Нового акима города выбрали в Есике

Напомним, бывшего акима города Есик сняли с должности после того, как Антикор возбудил против него дело за получение взятки. В феврале экс-акиму вынесли приговор — его признали виновным в получении взятки от руководителя ТОО, подписавшего с акиматом договор на строительство детских площадок.