Нового акима города выбрали в Есике

Как сообщается на официальной странице районного акимата в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в выборах акима города Есик победил Кураметов Жан Бауржанович.
Новому акиму города 35 лет. Ранее он работал заместителем директора ТОО «Управляющая компания индустриальных зон Алматинской области». Отмечается, что перед новым руководством города поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию районного центра. Аким района Талгат Байедилов вчера посетил акимат Есика.
«Вновь избранному акиму Кураметову Жану Бауыржановичу поручено привести в порядок здание акимата, а также приложить все усилия для процветания и развития города, оправдать высокое доверие, оказанное ему народом», — говорится в сообщении акимата.
Напомним, бывшего акима города Есик сняли с должности после того, как Антикор возбудил против него дело за получение взятки. В феврале экс-акиму вынесли приговор — его признали виновным в получении взятки от руководителя ТОО, подписавшего с акиматом договор на строительство детских площадок.
Сообщалось, что бывший градоначальник получил от главы ТОО 2 млн тенге. В итоге экс-аким должен выплатить штраф в 100 млн тенге, а руководитель ТОО — 60 млн тенге.