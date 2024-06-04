В Новосибирске задержан начальник департамента инвестиций Виталий Витухин

О задержании начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска сообщил «Сиб.фм» со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что с 6 утра понедельника, 3 июня, силовики проводили обыски у Виталия Витухина.
В мае 2024 года Виталий Витухин объявил о том, что уходит со своего поста. 5 июня числилось его последним рабочим днём.
Ранее стало известно, что силовики задержали гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области». У Александра Зырянова также прошли обыски.