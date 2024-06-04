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В Новосибирске задержан начальник департамента инвестиций Виталий Витухин

Силовики провели в доме чиновника обыск.

Источник: Мэрия Новосибирска

О задержании начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска сообщил «Сиб.фм» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что с 6 утра понедельника, 3 июня, силовики проводили обыски у Виталия Витухина.

В мае 2024 года Виталий Витухин объявил о том, что уходит со своего поста. 5 июня числилось его последним рабочим днём.

Ранее стало известно, что силовики задержали гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области». У Александра Зырянова также прошли обыски.