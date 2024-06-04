Байден назвал Трампа осужденным преступником, который боится лишиться свободы

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник назвал своего главного политического оппонента Дональда Трампа осужденным преступником, который участвует в предвыборной гонке, опасаясь лишиться свободы.
«Впервые в американской истории бывший президент, являющийся осужденным преступником, претендует на пост президента», — сказал Байден на встрече со сторонниками в штате Коннектикут. Его слова привел пресс-пул Белого дома. Как полагает Байден, тот факт, что Трамп потерпел поражение на президентских выборах 2020 года, «буквально сводит его с ума».
Как считает Байден, Трамп «съехал с катушек». «Послушайте его болтовню. По его словам, он хочет на день стать диктатором», — добавил действующий американский лидер. Как он отметил, Трамп «продает свой президентский срок тому, кто больше заплатит».
В заготовленном тексте выступления Байдена, распространенном пресс-пулом, также подчеркивается: «В ходе кампании Трамп ясно давал понять, что он баллотируется ради мести. Теперь, после признания его виновным в уголовном преступлении, ясно, что он беспокоится за сохранение свободы».
Трамп и Байден уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится