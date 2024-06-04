Стали известны имена кандидатов в губернаторы от КПРФ

Коммунистическая партия России озвучила имена кандидатов, которые отправятся на губернаторские выборы в единый день голосования 8 сентября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсантъ».
Основной состав новоиспеченной кандидатской команды — секретари местных обкомов и лидеры фракций в законодательных собраниях. По словам представителей КПРФ, ключевая цель — как минимум, не ухудшить результаты пятилетней давности. В то же время от «Единой России» на выборы пойдут практически все действующие губернаторы.
Среди первых секретарей региональных комитетов партии Хабаровский край на грядущих выборах представит Петр Перевезенцев.
Также зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин озвучил имена следующих кандидатов: Роман Кононенко (Санкт-Петербург), Александр Морозов (Вологодская область), Алексей Лебедев (Тульская область), Максим Буланов (Калининградская область), Петр Перевезенцев (Хабаровский край), Сергей Севастьянов (Астраханская область), Павел Ашихмин (Сахалинская область), Виктор Зырянов (Курганская область), Виктор Ромашкин (Республика Алтай) и Виктор Гончаров (Ставропольский край). Все они, за исключением господ Лебедева, Перевезенцева и Севастьянова, являются руководителями фракций КПРФ в заксобраниях своих регионов.