Стали известны имена кандидатов в губернаторы от КПРФ

Основной состав новоиспеченной кандидатской команды — секретари местных обкомов и лидеры фракций в законодательных собраниях. По словам представителей КПРФ, ключевая цель — как минимум, не ухудшить результаты пятилетней давности. В то же время от «Единой России» на выборы пойдут практически все действующие губернаторы.