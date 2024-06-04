«Не можем поразить». В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

«Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый. — Прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки (Россия и Китай. — Прим. ред.) понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка», — резюмировали в Bloomberg.