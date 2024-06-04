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«Не можем поразить». В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пентагону следует обратить внимание на крайне успешный опыт России в применении средств РЭБ и активнее развивать это направлении в ВС США, пишет агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

«Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ. — Прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне», — указано в статье.

Как отметили журналисты, Россия и Китай не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в США и активно работают над средствами радиоэлектронного противодействия.

При этом сам Пентагон, по данным агентства, с треском провалил собственную стратегию РЭБ. Амбициозные исследовательские программы так и не приносят ВС США жизненно необходимых средств постановки помех.

«Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый. — Прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки (Россия и Китай. — Прим. ред.) понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка», — резюмировали в Bloomberg.

Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.