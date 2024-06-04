«Не можем поразить». В США потребовали срочных мер из-за российского оружия

«Россия успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы (с помощью средств РЭБ. — Прим. ред.). Это должно вызвать тревогу в Пентагоне», — указано в статье.
Как отметили журналисты, Россия и Китай не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в США и активно работают над средствами радиоэлектронного противодействия.
При этом сам Пентагон, по данным агентства, с треском провалил собственную стратегию РЭБ. Амбициозные исследовательские программы так и не приносят ВС США жизненно необходимых средств постановки помех.
«Нет никакого смысла тратить по сто тысяч долларов на каждый (управляемый. — Прим. ред.) снаряд Excalibur, если он не может поразить цель. Враги Америки (Россия и Китай. — Прим. ред.) понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка», — резюмировали в Bloomberg.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), используемых Украиной.