Баннер к приезду Александра Лукашенко появился на улице Ленина в Иркутске

Ранее сообщалось о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить Иркутск после государственного визита в Монголию, который проходит с 1 по 4 июня. Известно, что Лукашенко провёл встречу с президентом Монголии, на которой среди прочего обсуждалось укрепление экономического сотрудничества между странами. Также речь шла о поставках продовольственных и промышленных товаров из Белоруссии в Монголию.