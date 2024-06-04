Баннер к приезду Александра Лукашенко появился на улице Ленина в Иркутске

Пока в Приангарье гадают, заедет ли в ближайшее время Александр Лукашенко в Иркутск, на фасаде департамента архитектуры и градостроительства при городской администрации на улице Ленина появился приветственный баннер «Россия и Беларусь — сильнее вместе!». Вывеску заметил корреспондент irk.aif.ru.
Ранее сообщалось о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить Иркутск после государственного визита в Монголию, который проходит с 1 по 4 июня. Известно, что Лукашенко провёл встречу с президентом Монголии, на которой среди прочего обсуждалось укрепление экономического сотрудничества между странами. Также речь шла о поставках продовольственных и промышленных товаров из Белоруссии в Монголию.
Корреспонденты государственного телеканала «Беларусь 1» также утверждают, что визит в Иркутскую область Александр Лукашенко обсуждал ещё во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 31 мая.