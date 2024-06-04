Депутаты Башкирии рассмотрят правительственные законопроекты

«Кроме того, семьи с двумя или более детьми (если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ) фактически будут платить 6% НДФЛ благодаря возврату 7%. Это порядка половины от общего количества всех таких семей. Также внесен законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября 2024 года», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.