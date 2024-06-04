Депутаты Башкирии рассмотрят правительственные законопроекты

Среди них изменения в федеральный бюджет, согласно которым в 2024 году:
— 66,200 млрд рублей пойдут на продление программы «Семейная ипотека» в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах;
— 47,823 млрд рублей — на продление меры господдержки «Выплата в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей по ипотеке»;
— 33,164 млрд рублей — на увеличение с 1 марта 2024 года размера ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам;
— 1,500 млрд рублей — на повышение уровня оплаты труда научно-педагогических работников, которые преподают предметы, дисциплины (модули) фундаментального характера, на формирование общепрофессиональных и общекультурных компетенций;
— 1,132 млрд рублей — на введение ежемесячной федеральной выплаты советникам директоров по воспитанию.
«Кроме того, семьи с двумя или более детьми (если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ) фактически будут платить 6% НДФЛ благодаря возврату 7%. Это порядка половины от общего количества всех таких семей. Также внесен законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября 2024 года», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, рассмотрение этих законодательных инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня.