4 июня — День государственных символов отмечают в Казахстане

Взгляд сразу цепляется за шанырак, который является важной частью юрты и вместе с тем говорит о доме, объединении народа под одним небесным куполом. А расходящиеся от него во все стороны уыки (опоры) намекают на то, что устойчивость конструкции в целом зависит от надежности каждой ее опоры, то есть благополучия каждого гражданина Казахстана.