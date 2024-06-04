Киев после получения согласия Вашингтона попросил снять больше ограничений, настаивая, что этого недостаточно, но в Белом доме отказались. Как добавил представитель администрации Джон Кирби, ни для кого не стало шоком, что украинский президент Владимир Зеленский с одной стороны благодарен, а с другой продолжает добиваться своего. Он также подчеркнул: США не хотят ядерного конфликта, а Байден не хочет стать ответственным за развязывание третьей мировой войны.