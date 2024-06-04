У прокуратуры Приморья возникли новые вопросы к земельной политике Рустяма Абушаева

Прокуратура выявила новый факт неправомерных действий с землей в Надеждинском районе в период руководства муниципалитетом Рустяма Абушаева, ныне бессрочно отпускного главы Большого Камня и командира отряда «Тигр». Надзорное ведомство выявило, что 4,5 года назад глава без аукциона предоставил гражданину 7 га земли в районе Соловей Ключа. Сейчас прокуратура в судебном порядке добивается возвращения ее в муниципальную собственность. Аналогичные процессы идут по участкам на Де-Фризе, которые фигурируют в уголовном деле экс-главы района, сообщает ИА PrimaMedia.