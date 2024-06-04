У прокуратуры Приморья возникли новые вопросы к земельной политике Рустяма Абушаева

Прокуратура выявила новый факт неправомерных действий с землей в Надеждинском районе в период руководства муниципалитетом Рустяма Абушаева, ныне бессрочно отпускного главы Большого Камня и командира отряда «Тигр». Надзорное ведомство выявило, что 4,5 года назад глава без аукциона предоставил гражданину 7 га земли в районе Соловей Ключа. Сейчас прокуратура в судебном порядке добивается возвращения ее в муниципальную собственность. Аналогичные процессы идут по участкам на Де-Фризе, которые фигурируют в уголовном деле экс-главы района, сообщает ИА PrimaMedia.
Приморская прокуратура сообщила об итогах проведенной проверки исполнения требований законодательства при распоряжении земельными участками.
«Проверкой вскрыт факт незаконного предоставления в декабре 2020 года главой Надеждинского района в собственность физического лица земельного участка сельскохозяйственного назначения в обход аукционных процедур», — сообщается в официальном ТГ-канале прокуратуры Приморья.
В результате из муниципальной собственности выбыл участок площадью 7 Га в районе поселка Соловей Ключ.
Выявленные нарушения послужили основанием для предъявления прокурором района иска о признании сделки недействительной и возвращении участка в муниципальную собственность. Результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле в прокуратуре района.
Как уточнили ИА PrimaMedia в надзорном ведомстве, речь идет об участке, расположенном недалеко от СНТ Серебрянка-2 и рядом с другим участком, куда ранее планировалось «перевезти» авторынок Зеленый угол. По этому участку также проводится проверка, в рамках которой оценивается законность сделки и соответствия использования земли ее целевому значению.
В марте 2023 года в отношении Абушаева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. По версии следствия, мэр с двумя своими подчиненными обманным путем, через безвозмездное фиктивное предоставление в собственность инвалида и «Ветерана труда», незаконно отчуждал земельные участки на полуострове Де-Фриз (поселок Ключевой), среднерыночная стоимость которых составляет более 54 млн рублей. После чего соучастники ими распорядились по своему усмотрению.
Также следствие считает, что Рустям Абушаев, будучи главой, участвовал в управлении коммерческими организациями, предоставлял им льготы, преимущества и покровительствовал им.
Мэра объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев сообщил, что находится в зоне СВО. В том же месяце краевой суд отменил постановление о его аресте. Прокуратура обжаловала это решение, но безуспешно.
В конце января этого года прокурор Приморского края Сергей Столяров на ведомственной коллегии озвучил, что расследование уголовного дела в отношении Рустяма Абушаева было приостановлено в связи с тем, что он находится на фронте.
Несмотря на то, что расследование уголовного дела в отношении экс-главы Надеждинского района было приостановлено, по участкам на Де-Фризе, фигурирующим в его деле, идет работа.
«Иски (находятся — ред.) на рассмотрении в суде», — уточнили агентству в краевой прокуратуре.
В марте его назначили командиром добровольческого отряда «Тигр» после назначения экс-командира отряда Сергея Ефремова вице-губернатором Приморья по внутренней политике. В последних числах мая текущего года сбежавший от уголовного преследования на СВО мэр Большого Камня Рустям Абушаев был удостоен высокой государственной награды — Ордена Мужества.
Предшественник Абушаева на посту главы Большого Камня Александр Андрюхин в мае получил семь лет колонии общего режима за раздачу земель своим близким и коллегам вместо многодетных нуждающихся семей.