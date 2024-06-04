В Прикамье похоронили 40-летнего Михаила Батракова, погибшего в бою на СВО

Друзья и родные похоронили контрактника Михаила Батракова, погибшего в бою на СВО, 2 июня, сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.
Михаил Батраков родился 21 августа 1983 года в Кунгуре. После школы он окончил профтехучилище № 57. С 2003 по 2004 год молодой человек принимал участие в боевых действиях в Чечне. Позже, переехав в Чусовой, Михаил создал семью, стал отцом, длительное время трудился монтёром пути на железной дороге.
После начала спецоперации Михаил Батраков принял решение заключить с минобороны РФ контракт о прохождении службы в зоне боевых действий.
«Михаил стал образцом беспримерного мужества. Он в совершенстве овладел своей военной специальностью. Был отмечен несколькими наградами: нагрудными знаками “Отважный” и “Гвардия”, медалью “За отвагу” и Георгиевским крестом IV степени. Воин получил звание младшего лейтенанта и стал командиром мотострелкового взвода», — рассказал Сергей Белов.
20 мая в районе села Соловьёво в Донецкой области Михаил Батраков погиб. Он до конца остался верным военной присяге. За проявленный героизм при выполнении специальных задач бойца посмертно наградили Орденом Мужества.