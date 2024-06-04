В Прикамье похоронили 40-летнего Михаила Батракова, погибшего в бою на СВО

Михаил Батраков родился 21 августа 1983 года в Кунгуре. После школы он окончил профтехучилище № 57. С 2003 по 2004 год молодой человек принимал участие в боевых действиях в Чечне. Позже, переехав в Чусовой, Михаил создал семью, стал отцом, длительное время трудился монтёром пути на железной дороге.