Узбекистанцев хотят защитить от психологов-шарлатанов новым законом

«После многочисленных дискуссий и общения с людьми, потерявшими драгоценное время и деньги при общении с так называемыми “психологами”, прошедшими сомнительные двух- или трехмесячные курсы, мы пришли к выводу о необходимости законодательного регулирования этой сферы», — отметила депутат.