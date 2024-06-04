Узбекистанцев хотят защитить от психологов-шарлатанов новым законом

Об этом своем телеграм-канале написала член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта Шахноза Холмахаматова.
«После многочисленных дискуссий и общения с людьми, потерявшими драгоценное время и деньги при общении с так называемыми “психологами”, прошедшими сомнительные двух- или трехмесячные курсы, мы пришли к выводу о необходимости законодательного регулирования этой сферы», — отметила депутат.
Проект нового закона был разработан совместно с Минюстом и на основании консультаций с экспертами. В скором времени его планируют вынести на обсуждение депутатам. О нормах, отраженных в законопроекте, Холмахаматова обещала написать подробнее чуть позже.