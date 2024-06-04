Литва ограничила вывоз автомобилей в Беларусь с 4 июня

Литва вводит ограничения на вывоз автомобилей в Беларусь из-за санкций Евросоюза. Подробности рассказали в пресс-службе литовской таможни.
Так, с 4 июня власти Литвы будут строже относиться к вывозу авто с территории ЕС в Беларусь. Ужесточение коснется автомобилей не старше 5 лет.
Теперь вывезти такую машину в Беларусь из Литвы сможет только его владелец, если речь о физлице. А вот вывезти машину близким родственникам или еще кому-то по доверенности будет запрещено.
И также с 4 июня при пересечении границы необходимо предоставление документов, подтверждающих оплату и покупку авто. А, если авто движется не своим ходом, то необходимо еще предоставление транспортных документов и документов об оплате перевозки до момента передачи получателю в третьей стране. Все новшества касаются также авто экспортируемых, реэкспортируемых или перевозящихся транзитом.
Кроме того, на границе потребуют свидетельство о конечном получателе автомобиля. Например, если это юрлицо, то нужна выписка из свидетельства о регистрации предприятия и пояснительные документы, где авто будут использовать.
И еще экспортеру нужно будет подтвердить, что машину не будут продавать или передавать для использования в России.
Ранее запрет на вывоз в Беларусь автомобилей с рабочим объемом двигателя от 1,9 литра и выше ввели власти Польши, а затем Латвии.