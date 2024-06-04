Литва ограничила вывоз автомобилей в Беларусь с 4 июня

И также с 4 июня при пересечении границы необходимо предоставление документов, подтверждающих оплату и покупку авто. А, если авто движется не своим ходом, то необходимо еще предоставление транспортных документов и документов об оплате перевозки до момента передачи получателю в третьей стране. Все новшества касаются также авто экспортируемых, реэкспортируемых или перевозящихся транзитом.