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Литва ограничила вывоз автомобилей в Беларусь с 4 июня

Власти Литвы ввели ограничения на вывоз авто в Беларусь с 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

Литва вводит ограничения на вывоз автомобилей в Беларусь из-за санкций Евросоюза. Подробности рассказали в пресс-службе литовской таможни.

Так, с 4 июня власти Литвы будут строже относиться к вывозу авто с территории ЕС в Беларусь. Ужесточение коснется автомобилей не старше 5 лет.

Теперь вывезти такую машину в Беларусь из Литвы сможет только его владелец, если речь о физлице. А вот вывезти машину близким родственникам или еще кому-то по доверенности будет запрещено.

И также с 4 июня при пересечении границы необходимо предоставление документов, подтверждающих оплату и покупку авто. А, если авто движется не своим ходом, то необходимо еще предоставление транспортных документов и документов об оплате перевозки до момента передачи получателю в третьей стране. Все новшества касаются также авто экспортируемых, реэкспортируемых или перевозящихся транзитом.

Кроме того, на границе потребуют свидетельство о конечном получателе автомобиля. Например, если это юрлицо, то нужна выписка из свидетельства о регистрации предприятия и пояснительные документы, где авто будут использовать.

И еще экспортеру нужно будет подтвердить, что машину не будут продавать или передавать для использования в России.

Ранее запрет на вывоз в Беларусь автомобилей с рабочим объемом двигателя от 1,9 литра и выше ввели власти Польши, а затем Латвии.