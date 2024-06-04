У омского департамента контроля появился новый руководитель

«Опытный юрист, человек, умеющий работать в команде, четко выполнять поставленные задачи. Посмотрим, как будет выстраиваться процесс, договорились с главами округов вернуться к теме контрольных функций в ноябре, когда будут видны результаты деятельности нового руководителя, — написал Сергей Шелест. — Желаю Марку Валентиновичу успехов, в коллективе ему рады и готовы оказать любую поддержку».