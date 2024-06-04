Суд вернул Михаилу Юревичу иск к «России 1» и Малахову

Напомним, выпуск шоу «Малахов», посвящённый Юревичу и его бизнесу, вышел в эфир в апреле, когда суд рассматривал иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов «Макфы» и связанных с ней предприятий в доход государства. После этого адвокаты Юревича подали к авторам телепроекта иск на 100 млн рублей и потребовали опровержения информации.