Суд вернул Михаилу Юревичу иск к «России 1» и Малахову

Пресненский районный суд Москвы отказался рассматривать иск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к авторам шоу «Малахов». Информация об этом появилась в картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд 15 мая. В ответчиках значились Андрей Малахов, телеканал «Россия 1», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, сетевое издание «Смотрим», где выходило шоу «Малахов», а также журналист Андрей Корецкий.
Указывается, что иск был возвращён 20 мая. Причиной стало то, что «дело неподсудно данному суду».
Напомним, выпуск шоу «Малахов», посвящённый Юревичу и его бизнесу, вышел в эфир в апреле, когда суд рассматривал иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов «Макфы» и связанных с ней предприятий в доход государства. После этого адвокаты Юревича подали к авторам телепроекта иск на 100 млн рублей и потребовали опровержения информации.