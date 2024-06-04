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Суд вернул Михаилу Юревичу иск к «России 1» и Малахову

Экс-губернатор подал в суд после скандального шоу.

Пресненский районный суд Москвы отказался рассматривать иск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к авторам шоу «Малахов». Информация об этом появилась в картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд 15 мая. В ответчиках значились Андрей Малахов, телеканал «Россия 1», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, сетевое издание «Смотрим», где выходило шоу «Малахов», а также журналист Андрей Корецкий.

Указывается, что иск был возвращён 20 мая. Причиной стало то, что «дело неподсудно данному суду».

Напомним, выпуск шоу «Малахов», посвящённый Юревичу и его бизнесу, вышел в эфир в апреле, когда суд рассматривал иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов «Макфы» и связанных с ней предприятий в доход государства. После этого адвокаты Юревича подали к авторам телепроекта иск на 100 млн рублей и потребовали опровержения информации.