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Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал «ангажированной сходкой» готовящуюся конференцию по Украине в Швейцарии и подчеркнул, что любые попытки навязать России принятые на таких встречах решения обречены на провал.

Источник: РИА "Новости"

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, Россия на ней присутствовать не будет.

«На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились», — написал Володин.

Как отметил спикер ГД, все больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах.

«С одной стороны, США и Евросоюз пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии, врут о своем стремлении к мирному урегулированию, а с другой — дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по территории Российской Федерации. В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам», — добавил он.

При этом, по мнению Володина, любые попытки навязать России какие-либо решения, «принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем», обречены на провал.

Госдума