Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине

Швейцария проведет
«На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились», — написал Володин.
Как отметил спикер ГД, все больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах.
«С одной стороны, США и Евросоюз пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии, врут о своем стремлении к мирному урегулированию, а с другой — дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по территории Российской Федерации. В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам», — добавил он.
При этом, по мнению Володина, любые попытки навязать России какие-либо решения, «принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем», обречены на провал.