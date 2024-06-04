Володин рассказал, что помогло бы завершить конфликт на Украине

«С одной стороны, США и Евросоюз пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии, врут о своем стремлении к мирному урегулированию, а с другой — дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по территории Российской Федерации. В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам», — добавил он.