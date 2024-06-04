Отстраненного от должности главу МЧС Кубани отпустили из СИЗО под домашний арест

В отношении Олега Волынкина уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), завели 26 сентября 2023 года. На следующий день генерал-лейтенанту предъявили обвинение, и его задержали. Бывшего главу кубанского МЧС арестовали в связи с тем, что он мог скрыться за границей, поскольку является уроженцем Кишинева и у него есть родственники в Молдавии. Среди доводов следователей в пользу ареста называлось возможное давление на свидетелей, большинство которых являются подчиненными господина Волынкина, и уничтожение доказательства по делу.