Отстраненного от должности главу МЧС Кубани отпустили из СИЗО под домашний арест

Смягчение меры пресечения генерал-лейтенанту произошло в том числе из-за позиции Генпрокуратуры. Как пишет «Ъ», в ведомстве против продления ареста и считают, что квалификация действий признавшего свою вину Олега Волынкина следствием «явно завышена».
По версии следствия, начальник кубанского главка МЧС совершил преступление в 2021 году, когда заключил между ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и челябинским индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым госконтракт. Бизнесмен должен был поставить 13-й и 19-й пожарно-спасательным частям, а также 10-му поисково-спасательному отряду ГУ МЧС стройматериалы на 7,5 млн руб.
Части и спасотряд действительно получили песчано-гравийную смесь, бетон, битум, армированную сталь, древесную стружку, морской песок, краску и прочее. Но выяснилось, что стройматериалы поставлены всего на сумму около 4,5 млн руб., при этом в фиктивном счете была указана полная стоимость контракта. Олег Волынкин подписал документы и со счета ГУ МЧС по Краснодарскому краю предпринимателю перечислили около 7,5 млн руб.
На предпринимателя завели уголовное дело, по которому господин Волынкин проходил свидетелем. Позже статус поменялся, и тогда генерал, так же как и бизнесмен, сразу признал вину, отметив, что «доверился личному составу и сам не перепроверил выполнение контракта».
В апреле 2023 года Советский райсуд Краснодара осудил предпринимателя Андрея Кольцова, признавшего вину и возместившего ущерб, за мошенничество и подделку документов (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ). Коммерсанту назначили три года и четыре месяца условно.
В отношении Олега Волынкина уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), завели 26 сентября 2023 года. На следующий день генерал-лейтенанту предъявили обвинение, и его задержали. Бывшего главу кубанского МЧС арестовали в связи с тем, что он мог скрыться за границей, поскольку является уроженцем Кишинева и у него есть родственники в Молдавии. Среди доводов следователей в пользу ареста называлось возможное давление на свидетелей, большинство которых являются подчиненными господина Волынкина, и уничтожение доказательства по делу.
Эти же аргументы приводились следователем и недавно при вопросе продления генералу сроков содержания под стражей. Представитель СКР отметил, что срок расследования по делу продлен до 26 августа 2024 года, подчеркнув, что обстоятельства, которые стали основанием для ареста, «не отпали и не изменились».
Но в Генпрокуратуре с доводами не согласились. Представитель ведомства заявил суду, что «предварительное следствие фактически завершено, Волынкин признал свою вину, имеет тяжелые хронические заболевания». В надзорном органе также посчитали возможным изменить генералу меру пресечения. Кроме того, отмечалось, что квалификация действий Олега Волынкина следствием «явно завышена». Суд решил, что «доводы следствия не актуальны, а указанная мера пресечения излишняя». Олега Волынкина выпустили из СИЗО, под домашним арестом он будет находиться в московской квартире брата.